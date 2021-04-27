اجتماعي / جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة توزع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم



مكة المكرمة15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

وزعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة خلال النصف الأول من رمضان أكثر من 100 ألف وجبات إفطار صائم في مكة المكرمة للفقراء والمساكين وطلاب العلم المغتربين وكذلك لعدد من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي أن الجمعية توزع يوميا أكثر من 10 آلاف وجبة ساخنة مزودة بالماء البارد والتمر وبلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها إلى 115.760 وجبة ذهبت إلى أكثر من 25 حيًا بالتعاون مع مناديب الأحياء والمتطوعين .

وأضاف أن الجمعية تحقق عدة أهداف من توزيع الوجبات الساخنة كتحقيق الأمن الغذائي للفقراء وتوفير فرص تطوعية في الأحياء وإطعام طلاب العلم المغتربين وتوفير طعام الإفطار للصائمين طلبا للأجر والمثوبة مشيراً أن الجمعية تستعين بأسطول سياراتها المختلفة في توزيع هذه الوجبات على الأحياء والجهات الأخرى حيث يبلغ عددها أكثر 47 سيارة مجهزة بكافة الاستعدادات مع كادر من الموظفين المتخصصين .

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18:06ت م

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