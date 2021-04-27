السعودية اليوم / "جيل بلا سمنة " .. برنامج رمضاني بتنمية طلعة التمياط بالحدود الشمالية



رفحاء 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية بالشراكة مع المجلس البلدي والبلدية،تنفيذ البرنامج التوعوي "جيل بلا سمنة"، ضمن فعاليات ملتقى تنمية طلعة التمياط في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة مناحي التومي أن البرنامج الذي يستمر طيلة الشهر الفضيل ويهدف إلى زيادة أعداد الممارسين الرياضيين ونشر ثقافة الصحة والمشي،ويستهدف الرجال والشباب ، مشيرًا إلى ان اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التوعوية والتثقيف لتغيير أنماط الحياة لدى أصحاب الأوزان العالية من خلال تشجيعهم وتحفيزهم لزيادة الأنشطة

// انتهى //

18:05ت م

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رفحاء 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واستواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية بالشراكة مع المجلس البلدي والبلدية،تنفيذ البرنامج التوعوي "جيل بلا سمنة"، ضمن فعاليات ملتقى تنمية طلعة التمياط في شهر رمضان المبارك لهذا العام.وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة مناحي التومي أن البرنامج الذي يستمر طيلة الشهر الفضيل ويهدف إلى زيادة أعداد الممارسين الرياضيين ونشر ثقافة الصحة والمشي،ويستهدف الرجال والشباب ، مشيرًا إلى ان اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التوعوية والتثقيف لتغيير أنماط الحياة لدى أصحاب الأوزان العالية من خلال تشجيعهم وتحفيزهم لزيادة الأنشطة الرياضية // انتهى //18:05ت م0189

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