السعودية اليوم / "صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في محافظة الزلفي



الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت الجميع على سرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

كما جدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

// انتهى //

17:32ت م

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الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واستواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في محافظة الزلفي تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحاً .وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .وحثت الجميع على سرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.كما جدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .// انتهى //17:32ت م0183

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