السعودية اليوم / أمانة جدة تصادر 170كيلو غراماً من اللحوم والمأكولات غير الصحية



جدة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

ضبطت أمانة جدة يوم أمس ، عمالة وافدة تمتهن عملية توزيع الأطعمة على البسطات بعد أن يتم تحضيرها داخل منزل شعبي يفتقد للاشتراطات الصحية، وتم مصادرة 110 كغم من اللحوم و60 كغم من المأكولات الجاهزة.

وأكد مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.

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17:30ت م

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