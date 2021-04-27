رياضي / 4 فرق تتنافس على الوصول لنهائي كأس الأبطـال



الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

تختتم غداً منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث تتنافس 4 فرق على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية التي ستقام في الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشرقية، بعدما فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثـانية.

ويلتقي غداً فريق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بنظيره فريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي

يذكر أن فريق صقور المستقبل السعودي "الأخضر" يتصدر المجموعة الأولى بـ 3 نقـاط ويليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" المجموعة الثانية بنفس النقاط "3 نقاط" ويحل في الوصافة فريق القادسية بنقطة واحدة.

// انتهى //

17:19ت م

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الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واستختتم غداً منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث تتنافس 4 فرق على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية التي ستقام في الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشرقية، بعدما فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثـانية.ويلتقي غداً فريق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بنظيره فريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياضية بالراكة عند الـ 09:00 مساءُ ، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي "الأخضر" فريق الاتفاق عند الـ 11:30 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.يذكر أن فريق صقور المستقبل السعودي "الأخضر" يتصدر المجموعة الأولى بـ 3 نقـاط ويليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" المجموعة الثانية بنفس النقاط "3 نقاط" ويحل في الوصافة فريق القادسية بنقطة واحدة.// انتهى //17:19ت م0180

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