السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق 108 منشآت تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية



جدة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة يوم أمس 108 منشآت تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية، وفق جولات ميدانية نفذتها الأمانة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بلغت 4314 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية ، رصدت خلالها 141 مخالفة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور المواطن والمقيم من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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17:11ت م

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