السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تنتخب رئيسها ونائبه



القاهرة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أنهت لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب القطري المستشار جابر المري رئيسا للجنة والسودانية السفيرة ناديا جفون نائبا للرئيس.

وعبر المستشار جابر المري بعد انتخابه عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملائه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها.

وأعربت اللجنة فى بيان لها اليوم، عن تقديرها البالغ لرئيس اللجنة السابق المستشار محمد الضاحي ونائبه المستشار عبدالرحمن الشبرقي على جهودهما المبذولة في الإرتقاء بعمل لجنة الميثاق ومناقشة تقارير الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين.

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17:03ت م

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