رياضي / اتحاد كرة اليد يجتمع مع ممثلي أندية الدرجة الأولى



الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

عقد الاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعه الأول مع ممثلي أندية دوري الدرجة الأولى عبر الاتصال المرئي، للاستماع لمرئيات ممثلي الأندية ورفع التوصيات للجان المختصة في الاتحاد قبل انطلاق الموسم الرياضي 2021-2022.

ورأس رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي النمر الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالإضافة إلى ممثلي الأندية، وتم خلاله مناقشة 10 محاور رئيسة شملت روزنامة الموسم وتوقيت المباريات وعدد اللاعبين حسب لائحة التسجيل والنشاط بالإضافة لأنظمة واشتراطات الانتقال ومشاركة اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول وعدد من الملفات في أجندة الاجتماع.

ويسعى اتحاد اللعبة من خلال الاجتماعات الدورية مع ممثلي الأندية في جميع الدرجات لإقامة منافسات الموسم بشكل مميز وسط تعاون بين جميع الأطراف المعنية، والتشاور مع أصحاب المصلحة للارتقاء باللعبة.

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16:59ت م

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