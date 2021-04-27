السعودية اليوم / مدير تعليم الخرج يرأس الاجتماع الأول للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ



السيح 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

رأس مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي في مقر الإدارة بمدينة السيح اليوم ، الاجتماع الأول للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ .

وأكد الدكتور العتيبي على أهمية الاستعداد المبكر والتهيئة المثلى والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط المعدة لبدء العام الدراسي القادم.

استعرض الاجتماع خطة الاستعداد لإدارة شئون المباني حول المشاريع التي ستسلم قبل بداية العام الدراسي القادم ، وعقود النظافة ، وعمليات التأهيل والترميم ، واعمال الصيانة ، وخطة التخطيط المدرسي ، وخطة التوسع في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.

كما ناقش الاجتماع حركة تنقلات قائدي المدارس ووكلائها وقبول الطلاب في جميع المراحل الدراسية ، وعقود النقل المدرسي والمقاصف المدرسية وغيرها من الخطط من مختلف الأقسام المعنية ، ومكتبي التعليم بالدلم للبنين والبنات.

// انتهى //

16:57ت م

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