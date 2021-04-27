السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية



بريدة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حصول جامعة القصيم على سبعة اعتمادات أكاديمية برامجية ودولية.

وهنأ سموه معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود على هذا الإنجاز للجامعة الذي يضاف إلى إنجازاتها ، مشيداً بما تحقق لها على الصعيدين المحلي والدولي، وحضورها المتميز ضمن مصاف الجامعات على مستوى المملكة.

وأكد أن الاعتمادات ستنعكس على مسيرة الجامعة التعليمية والعلمية, متمنياً لمعالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها المزيد من النجاحات المحلية والعالمية.

يذكر أن الاعتمادات التي حصلت عليها جامعة القصيم تشمل حصول برنامج ماجستير تقنيات التعليم على الاعتماد الأكاديمي البرامجي للفترة من 2021م إلى 2025م, وحصول برنامج ماجستير الإدارة التربوية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي لنفس الفترة, وحصول برنامج بكالوريوس الأنظمة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي, للفترة من 2021م إلى 2028م, وحصول برنامج بكالوريوس المحاسبة على الاعتماد الاكاديمي للفترة من 2020م الى 2025م, وحصول برنامج بكالوريوس الكيمياء على الاعتماد الأكاديمي للفترة من 2020م إلى 2024م, وحصول عمادة تقنية المعلومات على الاعتماد الدولي لثلاثة أنظمة.

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16:56ت م

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