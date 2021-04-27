رئيس جامعة نجران: الشباب السعودي أهم روافد رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن رهان قيادة المملكة على الشباب السعودي ووضعهم أهم روافد رؤية 2030 قد أثبت صوابه بعد مرور 5 سنوات شهدت إنجازات مختلفة في برامج الرؤية.

ووجه السبيعي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على دورهما في تمكين شباب الوطن ضمن برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.

التعليم حجر الزاوية في بناء الإنسان

وأوضح السبيعي، أن استهداف برامج الرؤية لقطاع التعليم بشقيه العام والخاص هي حجر الزاوية في بناء الإنسان الذي تسعى جميع برامج الرؤية؛ لتكريسه وفرضه واقعًا؛ كون الإنسان وخصوصًا فئة الشباب هم عماد نهضة أي وطن وأساس بنائه.

نظام الجامعات السعودية الجديد

وبيّن أن النظام الجديد للجامعات السعودية المواكب لأهداف رؤية المملكة والذي يستهدف بلوغها لمصاف الجامعات العالمية المتقدمة بدأت تظهر ملامح تطويره لقطاع التعليم وفق مستهدفات الرؤية.

وأشار رئيس جامعة نجران، إلى أن قيادة شباب المملكة لأغلب القطاعات الحيوية تعطي دلالةً واضحة على أننا أمام مستقبل واعد يشارك الجميع في صنعه وتنفيذه.

شارك الخبر