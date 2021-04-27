أمطار مكة المكرمة تحتجز المركبات وتغرق الشوارع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتجزت مياه الأمطار الغزيرة في شوارع مكة بعض المركبات والمارة، بعدما فاضت الشوارع بالمياه وعجزت أنظمة التصريف على استيعاب الأمطار الغزيرة، فيما لا تزال فرص هطول الأمطار تتزايد خلال الساعات المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة احتجاز العديد من المركبات في الشوارع حيث غرقت السيارات في المياه، بينما تحاول الجهات المعنية التعامل مع الموقف.

الإنذار المبكر يحذر من طقس مكة

وكان الإنذار المبكر حذر وفي أكثر من تنبيه متقدم له من استمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة تشمل النشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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