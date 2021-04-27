إعفاء المسنين من دفع رسوم الخدمات بموجب نظام حقوق كبير السن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي يتضمن العديد من الحقوق والمزايا التي يجب أن تتوفر لكبار السن خاصة ما يتعلق بالإيداع في دور الرعاية.

أبرز مواد نظام حقوق كبير السن

يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

حالات دخول دور الرعاية

وبحسب المادة السادسة من مشروع النظام فإنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقًا للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

توفير الرعاية الأسرية

كما أشارت المادة الثالثة من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

رعاية كبار السن

ويهدف النظام إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

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