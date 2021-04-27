أمطار غزيرة على مكة المكرمة تغسل المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت العاصمة المقدسة والمسجد الحرام.

أمطار مكة المكرمة

وأظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة التي هطلت على المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام الذين رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يستجيب دعاءهم ويتقبل منهم صالح الأعمال.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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