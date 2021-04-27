راكان العريفي بعد فوزه بالمركز الأول: التكريم احتفاء بفنون الطهي في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر الفائز بالمركز الأول لجائزة فنون الطهي ضمن “الجوائز الثقافية الوطنية” الطاهي راكان العريفي عن ابتهاجه الكبير بالتكريم؛ معتبراً الجائزة احتفاءً بثقافة بشرية تمثلُ عنصراً رئيساً من عناصر هويتنا الثقافية، ورافداً تنموياً لازدهار الوطن الاقتصادي.

جائزة فنون الطهي الأهم والأغلى

وقال: “يُعد تكريمي بجائزة فنون الطهي الأهم والأغلى في مسيرتي المهنية؛ لكونه من وزارة الثقافة التي تكرس طاقاتها للنهوض الحضاري للمملكة، فقطاع الطهي يتميز بالسعة والتجديد والتنوع، وهو بحاجة لاستيعاب متغيراته وتطوراته من خلال الدعم المادي والمعنوي؛ حتى نستطيع أن نساهم جميعنا كطهاة سعوديين في صناعة ثقافة محلية بمكوناتها وأدواتها، لاسيما أن الوزارة تهدف من خلال ما تقدمه من مبادرات إلى دعم المواهب الوطنية وتشجيعها في كافة تفرعات القطاع الثقافي، ومنها قطاع الطهي”.

مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

وأضاف العريفي: “إن مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” تعد من أهم المبادرات الداعمة للكفاءات المحلية، من خلال تشجيعها وخلق بيئة صحية لإبراز إمكاناتها؛ ليتنافس فيها الموهوبون لتقديم أفضل ما لديهم من إنتاجات تنهض بثقافة المجتمع وبتقدم المملكة الحضاري بين الدول”.

كما أشاد العريفي بحجم الجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة الثقافة لصالح مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية منذ إطلاقها؛ بتصنيفات شملت كافة القطاعات الثقافية، مع تسهيلها لطرق الترشح من خلال موقع إلكتروني صُمّم ونُفّذ باحترافية عالية، ما يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة تجاه أبنائها وبناتها للارتقاء بهم والأخذ بأيديهم نحو القمة.

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