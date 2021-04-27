419 حالة إصابة جديدة في الرياض وتسجيل 983 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توزيع حالات الإصابات الجديدة في مختلف المناطق بعد تسجيل 1045 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 983 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 419 حالة، مكة المكرمة 221، المنطقة الشرقية 155، منطقة عسير 50، المدينة المنورة 37 ، جازان 32، تبوك 32، القصيم 28، حائل 22، نجران 15، الحدود الشمالية 12، الباحة 12، الجوف 10 حالات.

الحالات النشطة والحرجة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 414219 حالة، وذلك بعد تسجل 1045 إصابة جديدة، وإجمالي التعافي 397587 حالة، بينما بلغت إجمالي حالات الوفاة 6922 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 9710 حالة، والحالات الحرجة 1277 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



شارك الخبر