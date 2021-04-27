الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

أمير الرياض يستقبل القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر بالرياض حسن بن منصور الخاطر.

التهنئة بشهر رمضان

وقدم حسن بن منصور الخاطر التهنئة بشهر رمضان المبارك لسمو أمير الرياض، معرباً سموه عن شكره له بالتهنئة والمشاعر الطيبة.



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