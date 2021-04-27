تحديث أبل الجديد يضع الخصوصية بين يديك 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- متابعة

يضيف تحديث أبل الجديد لنظام iOS 14.5 الخاص بأجهزة أيفون كثيرًا من المميزات الجديدة، مثل تحديثات Siri، ودعم أحدث أذرع التحكم في الألعاب، ولكن الأهم تحديثات الخصوصية حيث يمنح المستخدمين مزيدًا من الشفافية والتحكم في التطبيقات التي تسعى إلى تتبعهم بغرض الإعلان.

فيسبوك على رأس القائمة

وكانت شركة فيسبوك على وجه الخصوص قلقة بشأن تغيير الخصوصية، لأنه يحد من قدرتها على استهداف الإعلانات بوجه فعال لمستخدمي أيفون.

تحديث أبل الجديد

يتضمن تحديث iOS 14.5 ميزة آب تراكنغ ترانسبيرينسي App Tracking Transparency التي من المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة في طريقة عمل إعلانات الهاتف المحمول.

وتظهر لك نافذة منبثقة عندما تفتح تطبيقًا يريد الوصول إلى معرف جهازك الفريد للمعلنين، وتسأل هذه النافذة المنبثقة عما إذا كنت تريد أن يتم تعقبك، وتوضح سبب طلب التطبيق منك هذا الأمر.

وقال كثير من الشركات التي تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت إن تغيير الخصوصية يقلل من فعالية الإعلانات المستهدفة وربحيتها، وشنت فيسبوك حملة على هذا التغيير، ويبدو أنها قد تخسر إيرادات نتيجة لذلك.

فتح الجهاز بالكمامة

ويعاني الكثير من المستخدمين من صعوبة فتح الجهاز أثناء ارتداء كمامة الوجه؛ لأن معرف أبل لا يستطيع التعرف على الشخص، لكن في التحديث الجديد أضافت الشركة هذه الميزة، ويكون ذلك من خلال استخدام Apple Watch حيث يمكنك الآن إعدادها لفتح وقفل أيفون عندما ترتدي قناعًا.

أصوات جديدة لـ Siri

يمكنك الاختيار بين 4 أصوات افتراضية عند تشغيل جهاز أيفون الجديد بدلًا من سماع المساعد الصوتي بالصوت الأنثوي التقليدي.

كما يمكن لسيري الآن إعلان المكالمات عبر آير بودز أو كار بلاي أثناء القيادة ويتيح لك التحدث للرد على المكالمة، ويعتمد هذا على ميزة موجودة في الهاتف تتيح لسيري قراءة رسائلك النصية من خلال آير بودز.

كما تعلمت سيري تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي (Spotify) والخدمات الأخرى.

دعم أذرع تحكم أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس

ويوفر التحديث الجديد دعم البلوتوث لأذرع التحكم PS5 و Xbox Series S و Xbox Series X التي لم تعمل سابقًا مع آيفون، ويعني هذا أن الأشخاص الذين لديهم الأنظمة الجديدة يمكنهم ممارسة الألعاب مع دعم أذرع التحكم عبر أجهزة أيفون وأيباد.

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