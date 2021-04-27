شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته لحالة طقس غد الثلاثاء، متوقعًا أن يستمر هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير، والباحة.

وأوضح المركز أنها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار إلى أن طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية، وشرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

وقال مركز الأرصاد، أن طقس الخليج العربي: الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلا على الجزء الشمالي إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، حالة البحر: خفيف الموج.