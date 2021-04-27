شكرا لمتابعة خبر عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالفترة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عالم الأوبئة ومدير إدارة مكافحة وباء كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، دكتور أوليفر مورغان، أن معدلات الإصابة بعدوى كورونا على مستوى العالم تعكس صورة مقلقة تمامًا؛ بعد وجود زيادة مطردة طوال شهري مارس وأبريل.

وأوضح دكتور مورغان، أن الزيادة في الحالات وارتفاع عدد الحالات لدى الشباب ترجع إلى 3 عوامل، بينما السبب الأول هو انخفاض مستويات الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية مما أدى إلى زيادة الاختلاط الاجتماعي.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو انتشار متغيرات كورونا المتحورة الجديدة الأكثر قابلية للانتقال والعدوى، فيما السبب الثالث، فهو التوزيع غير المتكافئ أو غير المتوازن للقاحات المضادة لكوفيد-19، مؤكدًا على أهمية «أن نستمر جميعًا في الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية لتقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد وسلالاته المتحورة الجديدة».

فيروس كورونا، الصحة العالمي