شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة تصل سرعة الرياح إلى 45 كم / س وتؤدي إلى إثارة الأتربة .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران ونجران ومكة الكرمة والقصيم والرياض والشرقية والمدن الساحلية من الأربعاء إلى الأحد .