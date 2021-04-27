شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الغيبة في نهار رمضان وما إذا كانت تفسد الصيام .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان في برنامج فتاوى المذاع على قناة "السعودية " أنه ينبغي على المسلم أن يتنبه للغيبة والنميمة لأن الله تعالى ليس له حاجة في أن يدع المرء طعامه وشرابه ما يدع الغيبة والنميمة .

وأضاف الشيخ عبد السلام السليمان أن الكلام هو من يسوق الإنسان إلى الجنة كالنصيحة والموعظة أو يسوق الإنسان إلى النار كالغيبة أو التحريض أو التهكم أو السخرية وأثرهم خطير في الدنيا والآخرة.