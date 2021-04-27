شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب هيئة المياه والكهرباء بضمان نقل ملكية العدادات بعد بيع العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالعمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وذلك في توصية إضافية مقدمة من نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.

وأكد المجلس على هيئة تنظيم المياه والكهرباء تكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور عبدالعزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها.

وقال المجلس، أنه على الهيئة الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى، فضلًا عن حوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمُل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.

وأوضح مجلس الشورى، في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج (سابقاً) للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على هيئة تنظيم المياه والكهرباء تطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.