شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأدرن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام الدكتورة ميسون تليلان السليم.

وجرى خلال اللقاء التاكيد على أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعية للمرأة وتمكينها على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وزيادة تمحوره حول دائرة الفعل الاجتماعي، التي تساعد على اعتماد المرأة على ذاتها، وتسريع مسيرتها التنموية.

وتطرق السفير السديري لعدد من القضايا والموضوعات التي توليها السعودية عنايتها الخاصة، كملف المرأة وما تشهده المملكة من قفزات نوعية في هذا المجال، مؤكداً ان صدور العديد من التشريعات والسياسات مؤخرا يمثل تعزيزا للاطار القانوني لحماية حقوق الانسان، وتطورا نوعيا فيما يتعلق بحقوق المراة وتمكينها بشكل خاص.

من جهتها، استعرضت الدكتورة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام الدكتورة ميسون تليلان السليم، رسالة الاتحاد الهادفة لتنمية وتطوير مهارات وقدرات المرأة الأردنية، وتعزيز دورها ومكانتها لتمكينها من المشاركة الفاعلة والمتوازنة في بناء المجتمع الأردني.