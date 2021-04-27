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قال ماثيو تولر السفير الأمريكي في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن الجهات التي تهاجم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، تتبع إيران. وسنوافيكم بالتفاصيل. Source alweeam





كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي في بغداد: الجهات التي تهاجم مصالحنا في العراق تتبع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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