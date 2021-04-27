اليابان: إعلان الطوارئ مجددا قبل 3 أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو

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أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، حالة طوارئ جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.

وتم تطبيق حالة الطوارئ الجديدة في طوكيو وثلاث محافظات أخرى الجمعة بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن ينطلق أولمبياد طوكيو في العاصمة من الفترة 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس المقبلين.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ” قررنا اليوم إعلان حالة طوارئ في محافظات طوكيو، كيوتو، أوساكا وهيوغو”، مشيرا الى تزايد الإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.