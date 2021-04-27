︎
.
أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، حالة طوارئ جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.
وتم تطبيق حالة الطوارئ الجديدة في طوكيو وثلاث محافظات أخرى الجمعة بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن ينطلق أولمبياد طوكيو في العاصمة من الفترة 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس المقبلين.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ” قررنا اليوم إعلان حالة طوارئ في محافظات طوكيو، كيوتو، أوساكا وهيوغو”، مشيرا الى تزايد الإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.
Source alweeam
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: إعلان الطوارئ مجددا قبل 3 أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.