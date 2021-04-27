بالأرقام.. 3 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض أعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجّلة 356 حالة تعافٍ، من إجمالي 983 حالة شفاء.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تمَّ تسجيل 115 حالة تعافٍ في مدينة جدة، و54 في مكة المكرمة، و27 في الدمام، و24 في الليث، و21 في الهفوف، و19 في المبرز، و15 في كل من: الطائف والخرج، و14 في كل من: حائل ووادي الدواسر، و13 في كل من: ينبع وتبوك وبريدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

ونسجيل 11 حالة في الدلم، و10 في كل من: أبها والمجمعة وعنيزة والنعيرية، و9 في كل من: عرعر والخبر، و8 في بلجرشي، و7 في كل من: سكاكا ونجران ومهد الذهب، و6 في كل من: عفيف وحوطة بني تميم، و5 في كل من: الظهران والخرمة وبيش، و4 في كل من: الأسياح وبدر الجنوب والدرب وبيشة والدوادمي والحائط وعيون الجواء والخفجي والمظيلف.

وتسجيل 3 حالات في كل من: العارضة وطريف والزلفي والجبيل والبجادية ورياض الخبراء وضرما وخيبر وشرورة وأملج والمذنب والدرعية وأضم وبللسمر.

وتسجيل حالتي تعاف في كل من: الطوال والحرجة والعيدابي والقطيف والقريات وأحد المسارحة وبدر وحفر الباطن والسليل.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: أبوراكة وخليص والدائر وعقلة الصقور وبقيق ومحايل والغزاله والقيصومة والبدائع والغاط وصفوى والعيون والحناكية وظهران الجنوب وصامطة والقنفذة والعقيق وضبا وليلى والمزاحمية وشقراء وتمير والعيص وفيفا ووادي الفرع وقرية العليا والحمنة.

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