اللواء الأحمري يتحدث عن تجربته الإدارية والأمنية على مدى 40 عامًا

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الرمضاني الأسبوعي في ديوانية المنتدى محاضرة بعنوان «سيرة خبير» يتحدث فيها اللواء عبدالله بن حامد الأحمري عضو المنتدى ومساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير سابقًا.

ويسلط اللواء الأحمري خلال المحاضرة الضوء على مسيرته العلمية والعملية الطويلة بجانب الخبرات والإنجازات العلمية والبحثية والإدارية والتخطيطية.

ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار عضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في العاشرة مساء غد الأربعاء، في مقر المنتدى في حطين شمال الرياض وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب عبر «الضغط هنا».