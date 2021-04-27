«الشورى» يوافق على مشروع حقوق كبير السن.. ويوضح أهدافه

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وهو مكون من 23 مادة.

وذكر المجلس –عبر توتر- أن المشروع يهدف الى التالي:

ـ تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

ـ نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن لأجل احترامهم وتوقيرهم.

ـ توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.

ـ تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

ـ تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

ـ دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.

ـ تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

ـ تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.

ـ حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.

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