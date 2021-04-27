«الصحة»: انخفاض طفيف في حالات «كورونا» الحرجة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في اعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل 1277 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين؛ حيث تم تسجيل 1290 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر- أن عدد الحالات النشطة ارتفع مسجلًا 9710 حالات، مقارنة مع أمس الاثنين؛ حيث تم تسجيل 9657 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1045 إصابة جدية بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 414219 حالة، وتعافي 983 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 397587 حالة، ووفاة 9 أشخاص، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6922 شخصًا.

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