3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة 419 حالة من إجمالي 1045 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية في عدد الإصابات بالفيروس مسجلة 221 حالة، والشرقية 156 حالة، وعسير 50 حالة، والمدينة المنورة 37 حالة، وجازان وتبوك 32 حالة لكل منها، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة.

وسجلت القصيم 28 حالة، وحائل 22 حالة، ونجران 15 حالة، والحدود الشمالية والباحة 12 حالة لكل منها، والجوف 10 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1045 إصابة جدية بكورونا، وتعافي 983 حالة، ووفاة 9 أشخاص.

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