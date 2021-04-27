«الأرصاد»: أمطار رعدية وزخات برد على 8 مناطق لمدة خمسة أيام

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة تستمر لخمسة أيام، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد، وتيارات هابطة، تصل سرعة الرياح إلى 45كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية، إضافة إلى المدن الساحلية.

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