«الصحة» توضح الأعراض الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا هي: الشعور بالتعب والصداع، و ألم في موضع الحقن.

وأشارت إلى أن من بين الأعراض –كذلك- وجود آلام في العضلات والشعور بالتوعك، و ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم، ويمكن تناول مسكن ألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة، وفقا لوزارة الصحة.

جاء ذلك ردا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «أخذت الجرعة الأولى لفايزر وظهرت أعراض تتعلق بالقلب ..هل أنا الحالة الوحيدة ؟ هل هذا له علاقة بالتهاب عضلة القلب مثل الحالات التي تم تسجيلها في العالم!».

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