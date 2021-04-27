«الصحة»: 1045 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة ، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا ، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).