السعودية | “الصحة”: تسجيل 9 وفيات و1045 إصابة وشفاء 983 حالة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 414219 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6922 حالة وفاة.

وأفادت بأنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 397587 حالة، لافتة إلى أن هناك 9710 حالات نشطة حالياً، من بينها 1277 حالة حرجة.