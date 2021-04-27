كمين "يخطف" إسبانييْن في بوركينا فاسو.. ومدريد تؤكد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت إسبانيا اختفاء اثنين من مواطنيها في بوركينا فاسو، عقب هجوم استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني شرقي البلد الأفريقي.

تأكيد اختفاء يأتي في وقت تتواتر فيه هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش مستهدفة الجيش والمدنيين، والأجانب بشكل خاص لتأمين مصادر تمويلها.

واليوم الثلاثاء، أكدت الحكومة الإسبانية اختفاء مواطنَين إسبانيَين في بوركينا فاسو بعد هجوم استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني يرافقها مدرّبون وصحفيون من دول غربية.

وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان، إن "مواطنَين إسبانيَين اثنين كانا في بوركينا فاسو مفقودان".

وبحسب مصادر محلية وأمنية، فُقد أيضا مواطن أيرلندي وآخر بوركيني عقب الهجوم الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر أمنية محلية في بوركينا فاسو إن 4 أشخاص بينهم 3 أجانب اختفوا في كمين نصبه مجموعة من المسلحين شرقي البلاد.

وقالت المصادر إن الأشخاص الأربعة فقدوا إثر كمين على حملة لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد أمس الإثنين.

وهاجم المسلحون الحملة نهارا على طريق مؤدٍ إلى محمية باما الشاسعة، وقال مصدران أمنيان محليان إن المفقودين هم عضو في القوات المسلحة ببوركينا فاسو، ومواطنان من إسبانيا، ومواطن أيرلندي يعمل في منظمات لحماية البيئة.

وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية إنها "على علم بالتقارير وإنها تنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين بشأن الموقف على الأرض".

وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا، أزمة أمنية متزايدة، نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.