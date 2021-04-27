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"التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين، لتسوق مستلزمات العيد في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" لتجنب الزحام.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "" المستجد كوفيد 19.

وأشارت إلى أنها وجهت الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين، داعية إلى الحرص على الشراء من المتاجر الإلكترونية الموثوقة لتجنب الازدحام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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