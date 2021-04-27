شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين، لتسوق مستلزمات العيد في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" لتجنب الزحام.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.

وأشارت إلى أنها وجهت الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين، داعية إلى الحرص على الشراء من المتاجر الإلكترونية الموثوقة لتجنب الازدحام.