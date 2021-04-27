شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتصدر "تويتر" ومحركات البحث قبل ساعات من بث المقابلة التليفزيونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثار الإعلان عن المقابلة التليفزيونية المنتظرة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمام كبير على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " في المملكة والوطن العربي .

وتصدر ولي العهد قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرك " جوجل " قبل ساعات من البث ، وفقاً للعربية .

وتأتي هذه المقابلة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 ، حيث تمكنت حكومة المملكة من تحقيق إنجازت إستثنائية ومعالجة تحديات كبيرة في هذه الفترة القصيرة .