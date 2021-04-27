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المملكة السادسة عالمية في حجم الإنفاق العسكري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حلت المملكة العربية المرتبة السادسة عالمياً في حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة .

جاء ذلك رغم خفض المملكة الإنفاق العسكري بمعدل 10 % كما قامت 8 دول أعضاء في أوبك بخفض الإنفاق العسكري لصالح جائحة ودعم الشعوب .

انخفض إنفاق المملكة بنسبة 10 %، والكويت بنسبة 5.9 %، والبحرين 9.8 %، وأنغولا بنسبة 12 %.، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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