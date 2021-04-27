شكرا لمتابعة خبر عن المملكة السادسة عالمية في حجم الإنفاق العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حلت المملكة العربية حلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة عالمياً في حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة . جاء ذلك رغم خفض المملكة الإنفاق العسكري بمعدل 10 % كما قامت 8 دول أعضاء في أوبك بخفض الإنفاق العسكري لصالح جائحة كورونا ودعم الشعوب . انخفض إنفاق المملكة بنسبة 10 %، والكويت بنسبة 5.9 %، والبحرين 9.8 %، وأنغولا بنسبة 12 %.، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام .