شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر مايو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن حساب المواطن اليوم الثلاثاء صدور نتائج الأهلية للدورة 42 لشهر مايو 2021، داعياً المستفيدين للتحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان حساب المواطن كشف الشهر الماضي أن نسبة المستفيدين من أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% .

وأوضح أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.