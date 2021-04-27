شكرا لمتابعة خبر عن طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت منصة أبشر الإلكترونية طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر وذلك من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول على منصة أبشر .
2- اختيار خدمات من تبويب العمالة .
3- اختيار نقل خدمات العمالة المنزلية .
شروط الخدمة :
- لايمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه 4 أو أكثرمن أفراد العمالة المنزلية .
- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة .
- لا يمكن نقل الخدمات لعامل تم نقل كفالته اربع مرات مسبقاً.
- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد مسجلين .
- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل أنثى لم تطابق حالتها الإجتماعية شروط نقل الخدمات " مطلقة ، أرملة " .
- سداد رسم نقل الخدمات .
- الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يوم على الأقل .