شكرا لمتابعة خبر عن طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر الإلكترونية طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على منصة أبشر .

2- اختيار خدمات من تبويب العمالة .

3- اختيار نقل خدمات العمالة المنزلية .

شروط الخدمة :

- لايمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه 4 أو أكثرمن أفراد العمالة المنزلية .

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة .

- لا يمكن نقل الخدمات لعامل تم نقل كفالته اربع مرات مسبقاً.

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد مسجلين .

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل أنثى لم تطابق حالتها الإجتماعية شروط نقل الخدمات " مطلقة ، أرملة " .

- سداد رسم نقل الخدمات .

- الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يوم على الأقل .