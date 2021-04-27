شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل البخور والدخان يفطر الصائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، هل البخور والدخان يفطر الصائم.

وقال سعد الخثلان، أن البخور لا يفطر الصائم ولكن قال بعض أهل العلم أنه يكره تعمد استنشاقه، لافتًا إلى أن الدخان الذي هو "التبغ" يفطر الصائم.

وأوضح "الخثلان" أن ذلك لأن التبغ ليس مفطرًا بسبب أنه دخان ولكن بسبب المواد الذي يحملها؛ لذلك كان ضارًا وليس مجرد دخان.