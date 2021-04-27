شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المسحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن أخذ لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة المسحة، ولا يعني أن تظهر نتيجة العينة إيجابية.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى وزارة الصحة، بأنه "تلقى لقاح فايزر قبل 6 أيام، وهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية بسبب اللقاح؟".

وأكدت الوزارة، أن اللقاح لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون النتيجة إيجابية؛ بسبب أن الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها.