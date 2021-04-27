شكرا لمتابعة خبر عن "هدف" يُبرم اتفاقية مع جامعة نجران لدعم توظيف خريجي الجامعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجامعة نجران اتفاقية تعاون - عن بُعد - لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتؤسس الاتفاقية إقامة شراكة إستراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق العديد من المحفزات والدعم المالي والتدريبي لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

وستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة، بالإضافة إلى عملها على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.