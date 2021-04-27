أبطال_آسيا.. #الأهلي يقصي الشرطة العراقي بهدف قاتل #الاهلي_الشرطه_العراقي

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تغلب فريق الأهلي السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل الأهلي عند الدقيقة 6 عن طريق اللاعب “عمر السومة”، وعند الدقيقة 79 سجل اللاعب “عبدالرحمن غريب” الهدف الثاني للأهلي، فيما سجل الشرطة العراقي الهدف الأول عند الدقيقة 26.

يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع. Source alweeam





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