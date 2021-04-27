بعد استحواذ قيمته 500 مليون دولار.. “تويوتا” تقتحم عالم السيارات ذاتية القيادة

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اقتحمت شركة صناعة السيارات اليابانية “تويوتا”، عالم السيارات ذاتية القيادة، بعد استحواذها على وحدة القيادة الذاتية في شركة “ليفت” الأمريكية لخدمات نقل الركاب مقابل 500 مليون دولار.

وأوضحت الشركة اليوم (الثلاثاء) أن عملية الاستحواذ تمت من قِبل شركة “ووفن بلانت هولدنغز” التابعة لتويوتا، والتي بدأت أعمالها في يناير وتركز على الابتكارات والاستثمار في مشاريع مثل المدن الذكية والروبوتات والقيادة الآلية.

وأشارت إلى أن مشروع “ووفن بلانت” سيضم مهندسين وباحثين في خدمات النقل، إضافة إلى أصول البرامج وأجهزة الاستشعار وأنظمة القيادة الآلية لمواصلة تطوير التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن “ووفن بلانت” وقعت مع “ليفت” أيضا اتفاقيات تجارية لاستخدام نظام “ليفت” وبيانات الأسطول الخاص بها، لتسريع تسويق التكنولوجيا، مبينة أن الصفقة ستعني أن “ووفن بلانت” ستستخدم طوكيو وبالو ألتو وكاليفورنيا ولندن كمواقع لها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”ووفن بلانت” جيمس كوفنر، أن هذه الصفقة ستساعد في تغيير شكل العالم من خلال تقنيات النقل التي يمكن أن تحقق مستقبلا أكثر سعادة وأمانا للجميع.

Source akhbaar24

