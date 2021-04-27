برنامج رامز جلال الرمضاني مهدد بالإلغاء.. وهذه الأسباب

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تسبب تعرض برنامج المقالب، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، لانتقادات لمحتواه، وصلت إلى النيابة العامة المصرية، وعدم حصوله على رخصة مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين المصريين، في تهديد البرنامج بعدم العرض في شهر رمضان المقبل.

وأكد نقيب الإعلاميين طارق سعدة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن رامز جلال لم يستصدر قرارًا بمزاولة المهنة كمقدم برامج، لافتًا إلى إمكانية تقديم طلب لاستصدار الترخيص قبل 48 ساعة من العرض.

وأشار إلى أن لنقابة الإعلاميين صلاحية وقف بث أي برنامج لم يحصل على رخصة، وامتلاكها السلطات الجنائية والإدارية تجاه القناة ومقدم البرنامج إذا لم تنفذ القرار، وتصل العقوبات إلى وقف بث القناة، وإلغاء تصريح أي مذيع يخالف المعايير ومواثيق الشرف الإعلامي.

وقررت نقابة الإعلاميين في رمضان الماضي منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” على أية وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية.

Source akhbaar24

