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أكد مدير منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، أنه تم السماح للمغتربين اليمنيين في السعودية الدخول بسياراتهم ذات الدفع الرباعي.
وأضاف أنه تم عبور أكثر من 100 سيارة من المنفذ أمس الأحد.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت عن نائب وزارة شؤون المغتربين محمد العديل أن السلطات السعودية قررت السماح بخروج المغتربين اليمنيين من منفذ الوديعة بسياراتهم ذات الدفع الرباعي.
وأضاف أن القرار سيبدأ تفعيله، ابتداء من الأحد، حيث اشترطت أن تكون السيارات ملكاً لأصحابها.
Source alweeam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار المملكة.. عبور أكثر من 100 سيارة لمغتربين يمنيين من منفذ الوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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