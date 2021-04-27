الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جبهة المشجح بمأرب

.



– سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية

– تدمير عربات تابعة للحوثي وإسقاط طائرة مسيّرة مفخخة

دحرت قوات الجيش اليمني اليوم، الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قولهُ: إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجومًا عكسيًا تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي من مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح بالمحافظة وإجبارها على الفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، ودمرت عربات تابعة لها، وأسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت في جبهة الكسارة بالمحافظة ذاتها هجومًا للمليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للميليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها، كما نفذت قوات الجيش اليمني كمينًا محكمًا لمجموعة من الميليشيا الحوثية في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا بينهم قيادي.

وفي ذات السياق لقي العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون فجر اليوم، بنيران الجيش اليمني في جبهة جبل مراد.