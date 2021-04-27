أمير الرياض يستقبل الشيخ الفوزان والشيخ السليمان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان. Source almnatiq





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